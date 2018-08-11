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Інтер планує орендувати Бальде Кейта

12:25 64 Читать на русском
Інтер планує орендувати Бальде Кейта
Бальде Кейта / фото із соцмереж

Міланський Інтер зацікавлений у переході гравця Монако Бальде Кейта.

Сенегальський півзахисник Монако Бальде Кейта близький до переходу в міланський Інтер, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Повідомляється, що Інтер заплатить за оренду виконавця близько 6 мільйонів євро. Через рік у них буде можливість викупити контракт гравця за 30 мільйонів.

У минулому сезоні 23-річний сенегалець провів 33 матчі за Монако, в яких забив вісім м'ячів та віддав 11 результативних передач.

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Теги
Монако Монако Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Кейта Бальде Кейта Бальде Інтер Інтер
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