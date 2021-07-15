"Нерадзурри" решили предоставить больше игровой практики Лоренцо Пироле. Юного футболиста отпустили в другой итальянский клуб.

19-летний центрбэк вернулся из Интера в Монцу, информирует официальный сайт "бело-красных". За клуб Серии Б Пирола провел и прошлый сезон.

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На этот раз аренда рассчитана тоже на 1 год, но включает в себя опцию на приоритетное право приобретения игрока. Лоренцо в таком случае может обойтись Монце в 7 млн ​​евро. Интересно, что ранее Шахтер пытался приобрести юного защитника, но Интер не устроили 6 млн.

Заметим, Лоренцо Пирола является воспитанником "нерадзурри". В 2020 году он подписал с клубом 5-летний контракт.

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