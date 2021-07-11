"Горняки" уже пытались приобрести защитника Интера Пиролу, который провел прошлый сезон в аренде за Монцу, сообщает TuttoMonza.

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Шахтер предлагал за 19-летнего игрока 6 млн евро, но получил отказ. Такая же судьба постигла Сассуоло, но "нероверди" готовы были заплатить на 2 миллиона меньше. Новый тренер Интера Симоне Индзаги решил пересмотреть игрока во время предсезонных сборов, а после этого принимать решение относительно будущего.

Заметим, Лоренцо является воспитанником "нерадзурри". В 2020 году он подписал с клубом 5-летний контракт.

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