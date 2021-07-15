"Нерадзуррі" вирішили надати більше ігрової практики Лоренцо Піролі. Юного футболіста відпустили в інший італійський клуб.

19-річний центрбек повернувся з Інтера в Монцу, інформує офіційний сайт "біло-червоних". За клуб Серії Б Пірола провів і минулий сезон.

Шахтар намагався придбати оборонця Інтера – 6 мільйонів євро не переконали

Цього разу оренда розрахована теж на 1 рік, але включає в себе опцію на пріоритетне право придбання гравця. Лоренцо у такому випадку може обійтись Монці у 7 млн євро. Цікаво, що раніше Шахтар намагався придбати юного оборонця, але Інтер не влаштували 6 мільйонів.

Зауважимо, Лоренцо Пірола є вихованцем "нерадзуррі". У 2020 році він підписав з клубом 5-річний контракт.

Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки