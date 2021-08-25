Интер официально отпустил форварда к новичку Серии А
18:44 - Читати українською
Форвард миланского Интера Андреа Пинамонти проведет ближайший сезон итальянской Серии А в составе Эмполи.
"Синие" договорились о переходе нападающего, сообщает официальный сайт клуба.
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Пинамонти арендован тосканцами на один сезон. Такой опыт для итальянца – не первый. Он на правах аренды ранее уже защищал цвета Дженоа и Фрозиноне. В свою очередь в основе Интера воспитанник "нерадзурри" провел лишь 10 матчей во всех турнирах (1 гол).
Отметим, что новый сезон Серии А Эмполи начал с домашнего поражения от римского Лацио (1:3).
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