"Синие" договорились о переходе нападающего, сообщает официальный сайт клуба.

Милан арендовал бывшего рекордсмена Серии А

Пинамонти арендован тосканцами на один сезон. Такой опыт для итальянца – не первый. Он на правах аренды ранее уже защищал цвета Дженоа и Фрозиноне. В свою очередь в основе Интера воспитанник "нерадзурри" провел лишь 10 матчей во всех турнирах (1 гол).

Отметим, что новый сезон Серии А Эмполи начал с домашнего поражения от римского Лацио (1:3).

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду