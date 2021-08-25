"Сині" домовилися про перехід нападника, повідомляє офіційний сайт клубу.

Мілан орендував колишнього рекордсмена Серії А

Пінамонті орендований тосканцями на один сезон. Такий досвід для італійця – не перший. Він на правах оренди вже захищав раніше кольори Дженоа та Фрозіноне. Натомість за основу Інтера вихованець "нерадзуррі" провів лише 10 матчів у всіх турнірах (1 гол).

Відзначимо, що новий сезон Серії А Емполі розпочав із домашньої поразки від римського Лаціо (1:3).

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