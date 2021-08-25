Інтер офіційно відпустив форварда до новачка Серії А
18:42 - Читать на русском
Форвард міланського Інтера Андреа Пінамонті проведе найближчий сезон італійської Серії А в складі Емполі.
"Сині" домовилися про перехід нападника, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Пінамонті орендований тосканцями на один сезон. Такий досвід для італійця – не перший. Він на правах оренди вже захищав раніше кольори Дженоа та Фрозіноне. Натомість за основу Інтера вихованець "нерадзуррі" провів лише 10 матчів у всіх турнірах (1 гол).
Відзначимо, що новий сезон Серії А Емполі розпочав із домашньої поразки від римського Лаціо (1:3).
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