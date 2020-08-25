Интер официально определился с судьбой Конте

Главный тренер Интера Антонио Конте решил, где продолжит работать в следующем сезоне.

Специалист останется в Интере на следующий сезон по итогам встречи с боссами клуба, информирует официальный сайт "нерадзурри".

Конте стал жертвой мошенника – специалист потерял невероятную сумму

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть свой пост, ведь хотел получить больше полномочий. Называлась и возможная замена для наставника – Массимилано Аллегри.

Добавим, что Интер под руководством Антонио в сезоне 2019/20 дошел до финала Лиги Европы, занял второе место в Серии А и вылетел из Кубка Италии на стадии полуфинала.

Севилья – Интер: Днепр не один, рекордное чудо в финале ЛЕ, будущий партнер Лунина, герой привез 3 пенальти подряд