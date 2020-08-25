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Интер официально определился с судьбой Конте

21:00 - Читати українською
Интер официально определился с судьбой Конте
Антонио Конте / Sky Sports

Главный тренер Интера Антонио Конте решил, где продолжит работать в следующем сезоне.

Специалист останется в Интере на следующий сезон по итогам встречи с боссами клуба, информирует официальный сайт "нерадзурри".

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Ранее сообщалось, что Конте может покинуть свой пост, ведь хотел получить больше полномочий. Называлась и возможная замена для наставника – Массимилано Аллегри.

Добавим, что Интер под руководством Антонио в сезоне 2019/20 дошел до финала Лиги Европы, занял второе место в Серии А и вылетел из Кубка Италии на стадии полуфинала.

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Главное Италия Интер Интер Антонио Антонио Конте
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