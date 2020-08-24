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Конте стал жертвой мошенника – специалист потерял невероятную сумму

14:30 - Читати українською
Конте стал жертвой мошенника – специалист потерял невероятную сумму
Антонио Конте / фото из открытых источников

Главный тренер Интера Антонио Конте уже планирует вернуть потерянные деньги.

Итальянец потерял около 30,6 млн евро за финансиста Массимо Бочиккьо, информирует La Repubblica.

Конте озвучил условие, при котором останется в Интере

Отмечается, что Конте уложился в его проект и вместе с другими вкладчиками должен был получить прибыль в июне 2020 года. Расследование выявило фальсифицированные документы, а электронный адрес оказался поддельным. Кроме Конте, жертвой мошенников стали еще семь человек.

Добавим, что Интер под руководством Антонио в сезоне 2019/20 дошел до финала Лиги Европы, заняли второе место в Серии А и вылетели из Кубка Италии на стадии полуфиналов.

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