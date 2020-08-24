Конте стал жертвой мошенника – специалист потерял невероятную сумму

Итальянец потерял около 30,6 млн евро за финансиста Массимо Бочиккьо, информирует La Repubblica.

Конте озвучил условие, при котором останется в Интере

Отмечается, что Конте уложился в его проект и вместе с другими вкладчиками должен был получить прибыль в июне 2020 года. Расследование выявило фальсифицированные документы, а электронный адрес оказался поддельным. Кроме Конте, жертвой мошенников стали еще семь человек.

Добавим, что Интер под руководством Антонио в сезоне 2019/20 дошел до финала Лиги Европы, заняли второе место в Серии А и вылетели из Кубка Италии на стадии полуфиналов.

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