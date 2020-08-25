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Інтер офіційно визначився з долею Конте

21:00 - Читать на русском
Інтер офіційно визначився з долею Конте
Антоніо Конте / Sky Sports

Головний тренер Інтера Антоніо Конте вирішив, де продовжить працювати у наступному сезоні.

Фахівець залишиться в Інтері на наступний сезон за підсумками зустрічі з босами клубу, інформує офіційний сайт "нерадзуррі".

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Раніше повідомлялось, що Конте може покинути свою посаду, адже бажав отримати більше повноважень. Називалась і потенційна заміна для наставника – Массімілано Аллегрі.

Додамо, що Інтер під керівництвом Антоніо у сезоні 2019/20 дійшов до фіналу Ліги Європи, посів друге місце в Серії А та вилетів з Кубка Італії на стадії півфіналу.

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