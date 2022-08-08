Интер на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Санчесом по обоюдному согласию.

Алексис Санчес может стать конкурентом Яремчука в Бенфике – Интер стремится избавиться от большой зарплаты чилийца

Ранее сообщалось, что Алексис готов согласиться прекратить сотрудничество, поскольку уже нашел новое место работы – французский Марсель. "Нерадзурри" же хотели попрощаться с чилийцем из-за его высокой зарплаты – около 7 млн евро.

Напомним, что Санчес выступал за Интер в течение 3 лет. За это время он провел 108 матчей, отличившихся 20 голами и 23 результативными передачами.

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