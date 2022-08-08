Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з Санчесом за обопільною згодою.

Алексіс Санчес може стати конкурентом Яремчука в Бенфіці – Інтер прагне позбутися великої зарплатні чилійця

Раніше повідомлялось, що Алексіс готовий погодитись припинити співпрацю, оскільки вже знайшов нове місце роботи – французький Марсель. "Нерадзуррі" ж хотіли попрощатись з чилійцем через його високу зарплатню – близько 7 млн євро.

Нагадаємо, що Санчес виступав за Інтер протягом 3 років. За цей час він провів 108 матчів, у яких відзначився 20 голами та 23 результативними передачами.

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