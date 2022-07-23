Португальский клуб рассматривает вариант с приглашением 33-летнего Алексиса Санчеса, сообщает MSN со ссылкой на SportMediaset.

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У чилийца остался год контракта с Интером, но "нерадзурри" готовы отпустить нападающего уже этим летом. Санчес получает 7 млн евро за сезон, что является большим бременем для клуба. Результаты ветерана на поле уже не впечатляют – 9+5 в 38 матчах прошлого сезона.

Форвард рассчитывает остаться в Европе и выступать на уровне Лиги чемпионов. Этим критериям полностью отвечает Бенфика, где чилиец может стать напарником или конкурентом Романа Яремчука.

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