Нападающий сборной Бельгии и Челси Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Ювентусе.

Новый тренер лондонцев Маурисио Почеттино не рассчитывает в грядущем сезоне на бельгийского форварда. Челси планирует летом продать Ромелу Лукаку, чтобы разгрузить свой склад и получить деньги на новые трансферы.

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Как информирует The Athletic, лондонцы отклонили предложение Интера в размере 45 миллионов евро по нападающему. Ювентус и саудовский Аль-Хиляль интересуются 30-летним игроком на случай, если "нерадзурри" не смогут договориться о его переходе.

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку выступал за Интер на правах аренды. За итальянскую команду нападающий сыграл в 37 матчах. В активе Лукаку 14 голов и семь результативных передач. Напомним, что вместе с Интером бельгийский форвард дошел до финала Лиги чемпионов, в котором итальянцы уступили Манчестер Сити (0:1).

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