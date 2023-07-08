Нападник збірної Бельгії та Челсі Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру в Ювентусі.

Новий тренер лондонців Маурісіо Почеттіно не розраховує в прийдешньому сезоні на бельгійського форварда. Челсі планує влітку продати Ромелу Лукаку, щоб розвантажити свій склад та отримати кошти на нові трансфери.

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Як інформує The Athletic, лондонці відхилили пропозицію Інтера у розмірі 45 мільйонів євро щодо нападника. Ювентус і саудівський Аль-Хілаль цікавляться 30-річним гравцем на випадок, якщо "нерадзуррі" не зможуть домовитися про його перехід.

В минулому сезоні Ромелу Лукаку виступав за Інтер на правах оренди. За італійську команду нападник зіграв у 37 матчах. В активі Лукаку 14 голів та сім результативних передач. Нагадаємо, що разом з Інтером бельгійський форвард дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому італійці поступилися Манчестер Сіті (0:1).

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