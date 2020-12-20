"Я не стану совать свой нос в чужие дела. Аталанта – наши друзья. Мы знаем, что что-то происходит не лучшим образом, но не хотим в это вмешиваться и ухудшать ситуацию.

"Клуб должен сделать решительный выбор": Гасперини намекнул на уход Гомеса из Аталанты

Объективно говоря, Гомес – очень талантливый игрок, которого хотела бы подписать любая команда", – сказал Аузилио для Sky Sport Italia.

Напомним, между аргентинским форвардом и наставником бергамасков Джаном Пьеро Гасперини случился конфликт, который может завершиться продажей Гомеса, или отставкой тренера.

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