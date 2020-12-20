"Я не стану пхати свого носа у чужі справи. Аталанта – наші друзі. Ми знаємо, що дещо відбувається не найкращим чином, але не хочемо в це втручатися і погіршувати ситуацію.

"Клуб повинен зробити рішучий вибір": Гасперіні натякнув на відхід Гомеса з Аталанти

Об'єктивно кажучи, Гомес – дуже талановитий гравець, якого хотіла б підписати будь-яка команда", – сказав Аузіліо для Sky Sport Italia.

Нагадаємо, між аргентинським форвардом та наставником бергамасків Джаном П'єро Гасперіні трапився конфлікт, який може завершитись продажем Гомеса, або відставкою тренера.

"Маліновський – найгостріший гравець Аталанти". Італійська преса знайшла позитив у муках проти Ювентуса