Інтер не користуватиметься конфліктом в Аталанті задля підписання Гомеса
Спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо прокоментував чутки про інтерес "нерадзуррі" до нападника Аталанти Алехандро Папу Гомеса.
"Я не стану пхати свого носа у чужі справи. Аталанта – наші друзі. Ми знаємо, що дещо відбувається не найкращим чином, але не хочемо в це втручатися і погіршувати ситуацію.
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Об'єктивно кажучи, Гомес – дуже талановитий гравець, якого хотіла б підписати будь-яка команда", – сказав Аузіліо для Sky Sport Italia.
Нагадаємо, між аргентинським форвардом та наставником бергамасків Джаном П'єро Гасперіні трапився конфлікт, який може завершитись продажем Гомеса, або відставкою тренера.
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