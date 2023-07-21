"Нерадзурри" окончательно отказались от трансфера Ромелу Лукаку, но не оставили надежд найти форварда, который усилил бы линию атаки.

Лукаку пытался возобновить переговоры с Интером – "нерадзурри" пресекли все попытки

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, руководство Интера сделало приоритетной целью игрока Арсенала Фоларина Балогуна. Он будет стоить "нерадзурри" гораздо больше, чем планировалось отдать за Лукаку, однако в клубе верят, что форвард может стать долгосрочным активом.

Ранее сообщалось, что Микель Артета не рассчитывает на Балогуна. Прошлый сезон нападающий провел в аренде в Реймсе. Фоларин стал открытием Лиги 1, забив 22 гола в 39 матчах за шампанцев. "Канониры" планируют продать своего форварда не менее, чем за 30 миллионов евро.

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