Інтер знайшов заміну Лукаку – "нерадзуррі" націлилися на забивного форварда Арсенала
Міланський Інтер активно шукає нового нападника.
"Нерадзуррі" остаточно відмовилися від трансферу Ромелу Лукаку, але не облишили надій знайти форварда, який би підсилив лінію атаки.
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Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, керівництво Інтера зробило пріоритетною ціллю гравця Арсенала Фоларіна Балогуна. Він коштуватиме "нерадзуррі" значно більше, ніж планувалось віддати за Лукаку, однак у клубі вірять, що форвард може стати довгостроковим активом.
Раніше повідомлялось, що Мікель Артета не розраховує на Балогуна. Минулий сезон нападник провів в оренді в Реймсі. Фоларін став відкриттям Ліги 1, забивши 22 голи в 39 матчах за шампанців. "Каноніри" планують продати свого форварда не менше, ніж 30 мільйонів євро.
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