Фланговый защитник получил новый контракт сроком до 2026 года, сообщает пресс-служба "нерадзурри".

Интер опередил Барселону в битве за Онана – агент голкипера уже согласовывает контракт с миланцами

Димарко родился в Милане и является ярым фанатом Интера. Уже в 2 года он посещал матчи команды, а в 7 попал в академию. Защитнику пришлось пройти через кучу аренд, пока ему наконец не дали шанс в родном клубе. Минувшим летом Димарко вернулся из Вероны и стал важным элементом команды Симоне Индзаги – 2 гола и 2 ассиста в 24 матчах сезона.

Итальянские СМИ добавляют, что Интер наградил 24-летнего Федерико значительным увеличением зарплаты.

Интер одержал минимальную победу над Торино, Рома разделила очки с Сампдорией, Лацио уверенно обыграл Венецию