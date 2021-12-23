Интер наградил новым контрактом верного воспитанника – он болеет за клуб "с пеленок"
Интер и защитник Федерико Димарко легко договорились об общем будущем.
Фланговый защитник получил новый контракт сроком до 2026 года, сообщает пресс-служба "нерадзурри".
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Димарко родился в Милане и является ярым фанатом Интера. Уже в 2 года он посещал матчи команды, а в 7 попал в академию. Защитнику пришлось пройти через кучу аренд, пока ему наконец не дали шанс в родном клубе. Минувшим летом Димарко вернулся из Вероны и стал важным элементом команды Симоне Индзаги – 2 гола и 2 ассиста в 24 матчах сезона.
Итальянские СМИ добавляют, что Интер наградил 24-летнего Федерико значительным увеличением зарплаты.
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