Фланговий оборонець отримав новий контракт терміном до 2026 року, інформує прес-служба "нерадзуррі".

Інтер випередив Барселону у битві за Онана – агент голкіпера вже узгоджує контракт з міланцями

Дімарко народився у Мілані і є давнім фанатом Інтера. Вже у 2 роки він відвідував матчі команди, а в 7 потрапив до академії. Захиснику довелося пройти через купу оренд, допоки йому нарешті не дали шанс у рідному клубі. Минулого літа Дімарко повернувся з Верони і став важливим елементом команди Сімоне Індзагі – 2 голи та 2 асисти в 24 матчах сезону.

Італійські ЗМІ додають, що Інтер нагородив 24-річного Федеріко суттєвим збільшенням зарплатні.

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