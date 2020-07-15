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Интер нацелился на дорогой обмен с Манчестер Юнайтед – игроки имеют совершенно разные позиции

12:31 - Читати українською
Интер нацелился на дорогой обмен с Манчестер Юнайтед – игроки имеют совершенно разные позиции
Рашфорд и Марсьяль / Getty Images

Интер готовится к очередному жаркому трансферному окну.

Миланцы заинтересованы в трансфере Антони Марсьяля из Манчестер Юнайтед, сообщает Calciomercato.

Сульшер считает, что Манчестер Юнайтед удалось восстановить потенциал атакующего трио Руни-Роналду-Тевес

Манкунианцы не собираются отпускать форварда, но встречное предложение Интера может изменить ситуацию. "Нерадзурри" обдумывают вариант обмена Марсьяля на Милана Шкриняра. Словак давно пользуется серьезным спросом на рынке и также стоит немало денег. Интер не беспокоит, что игроки выступают на совершенно разных позициях – защитник и нападающий.

Добавим, что Transfermarkt оценивает Марсьяля и Шкриняра одинаково – по 48 млн евро каждый.

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