Інтер націлився на коштовний обмін з Манчестер Юнайтед – гравці мають зовсім різні позиції

Інтер готується до чергового спекотного трансферного вікна.

Міланці зацікавлені у трансфері Антоні Марсьяля з Манчестер Юнайтед, повідомляє Calciomercato.

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Манкуніанці не збираються відпускати форварда, але зустрічна пропозиція Інтера може змінити ситуацію. "Нерадзуррі" обдумують варіант обміну Марсьяля на Мілана Шкріняра. Словак давно користується серйозним попитом на ринку і також коштує немало грошей. Інтер не турбує, що гравці виступають на зовсім різних позиціях – захисник та нападник.

Додамо, що Transfermarkt оцінює Марсьяля і Шкріняра однаково – по 48 млн євро кожен.

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