Главный тренер миланского Интера Антонио Конте собрался подорвать рынок в летнее трансферное окно подписанием нападающего одного из конкурентов в борьбе за призы.

Форвард бергамасков Луис Муриэль оказался в эпицентре внимания "нерадзурри", утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Алленаторе миланцев после бесславного вылета из Лиги чемпионов хочет иметь дополнительные опции в атаке. Опытный колумбиец – первый выбор Конте. Манера игры Муриэля вписывается в тактическую модель тренера. Кроме того, он видит нападающего в основе вместе с Лукаку и Мартинесом, а не игроком ротации. Ориентировочная стоимость трансфера 29-летнего латиноамериканца, контракт которого с Аталантой действует до лета 2023-го – 25-30 млн евро.

В нынешнем сезоне Луис Муриэль провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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