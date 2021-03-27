Известный портал Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А с амплуа Малиновского и Коваленко. Оба попали в топ-20.

Цена Руслана Малиновского составляет 21 млн евро. Из-за этого он остался на 5 строчке обновленного рейтинга самых дорогих атакующих хавов чемпионата Италии. Об этом сообщает официальный сайт портала.

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Другой украинец из Бергамо – Виктор Коваленко – подорожал. Transfermarkt поднял цену на 1,5 млн, и за хавбека теперь правят 6 млн евро. Игрок "сине-желтых" расположился на 20 строчке.

Интересно, что в топ-10 оказались сразу три полузащитника из Аталанты (5, 6 и 9 места в Малиновского, Пессины и Миранчука соответственно). А вот самым дорогим атакующим хавбеком Серии А пока является Луис Альберто из Лацио. Его оценили в 50 млн.

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Топ-20 самых дорогих атакующих полузащитников по версии Transfermarkt: