Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте зібрався підірвати ринок у літнє трансферне вікно підписанням нападника одного з конкурентів у боротьбі за призи.

Форвард бергамасків Луїс Мурієль опинився в епіцентрі уваги "нерадзуррі", стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Алленаторе міланців після безславного вильоту з Ліги чемпіонів хоче мати додаткові опції в атаці. Досвідчений колумбієць – перший вибір Конте. Манера гри Мурієля вписується в тактичну модель тренера. Окрім того, він бачить нападника в основі разом із Лукаку та Мартінесом, а не гравцем ротації. Орієнтовна вартість трансферу 29-річного латиноамериканця, контракт якого з Аталантою чинний до літа 2023-го – 25-30 млн євро.

У нинішньому сезоні Луїс Мурієль провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів.

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