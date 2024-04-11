ПСЖ после поражения от Барселоны приблизился к трансферу за 150 млн евро – известна астрономическая зарплата
ПСЖ уже определился с заменой Килиану Мбаппе, который собирается покинуть французский гранд по завершении текущего сезона.
ПСЖ вплотную приблизился к галактическому трансферу бомбардира Наполи Виктора Осимхена, сообщает итальянское издание Il Mattino.
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Катарские владельцы чемпионов Франции готовят для неаполитанцев очень щедрое предложение. ПСЖ вроде бы готов выложить за 25-летнего нигерийца 150 миллионов евро. Сам же игрок будет получать в Париже астрономическую зарплату – 13 млн евро в год.
Отмечается, что владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис после продажи Осимхена предложит новый долговременный контракт Хвичи Кварацхелии. Именно вокруг грузинского вингера в Неаполе собираются строить новый проект.
ПСЖ уже смирился с потерей Килиана Мбаппе, который летом должен перебраться в Мадрид. Подписание Осимхена является приоритетом французского клуба в летнее трансферное окно.
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