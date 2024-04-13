Лидер Серии А очень близок к 20-му Скудетто в своей истории, но это не гарантирует безоблачное будущее. Сложное финансовое положение может заставить Стивена Чжана продать клуб.

Интер может содрать с ПСЖ 80 миллионов за пришедшего бесплатно форварда,

Китайский бизнесмен через месяц должен погасить долг компании Oaktree, на деньги которой покупал Интер. Речь идет о 275 миллионах долларов. Чжан пытается договориться о рефинансировании долга, потому что денег сейчас у него нет.

Другим выходом из ситуации остается продажа клуба. Семья из Саудовской Аравии готова купить Интер. Причем речь идет не о государственном фонде, а частном капитале. По информации La Repubblica, саудиты настроены решительно, но перед покупкой хотят провести тщательную проверку всех счетов и долгов миланского клуба.