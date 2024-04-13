Успіхи у спортивній сфері маскують стан справ у фінансах Інтера.

Лідер Серії А дуже близький до 20-го Скудетто у своїй історії, але це не гарантує безхмарне майбутнє. Складне фінансове становище може змусити Стівена Чжана продати клуб.

Інтер може здерти з ПСЖ 80 мільйонів за форварда, який прийшов безкоштовно

Китайський бізнесмен через місяць повинен погасити борг компанії Oaktree, на гроші якої купував Інтер. Йдеться про 275 мільйонів доларів. Чжан намагається домовитися про рефінансування боргу, бо грошей зараз у нього немає.

Іншим виходом із ситуації залишається продаж клубу. Сім'я із Саудівської Аравії готова купити Інтер. При чому йдеться не про державний фонд, а приватний капітал. За інформацією La Repubblica, саудити налаштовані рішуче, але перед покупкою хочуть провести ретельну перевірку усіх рахунків та боргів міланського клубу.