В рамках недільної програми 30-го туру Серії А Кальярі на виїзді поступився Інтеру. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 30-й тур

Інтер – Кальярі – 1:0

Голи: Дарміан, 77

Верона – Лаціо – початок о 16:00

Сампдорія – Наполі – початок о 16:00

Ювентус – Дженоа – початок о 16:00

Рома – Болонья – початок о 19:00

Недільну ігрову програму в італійській Серії А відкривав поєдинок Інтер – Кальярі. Загалом, перша половина зустрічі була досить нудною. Кілька моментів було у господарів, однак реалізувати їх вони не змогли. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі гольова засуха тривала аж до 77-ї хвилини, коли Хакімі віддав передачу на дальню стійку, де Дарміан замкнув у порожні ворота. Гості одразу кинулись в атаку, але до кінця матчу нічого створити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Інтера.

Завдяки набраним трьом очкам "нерадзуррі" закріпились на вершині Серії А, та збільшили відрив від Мілана до 11-ти пунктів. Кальярі ж залишився на 18-му місці першості.

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