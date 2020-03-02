Интер Майами проиграл в первом официальном матче в своей истории – Вела фантастическим голом огорчил Бекхэма

В первом туре регулярного сезона МЛС Интер Майами на выезде уступил Лос-Анджелеса.
МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес – Интер Майами – 1:0
Гол: Вела, 44.
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Клуб из Флориды, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, дебютировал в МЛС в матче против Лос Анджелеса. Героем встречи стал мексиканский нападающий Карлос Вела, который в конце первого тайма красивым ударом перебросил голкипера после эффектного сольного прохода.
Отметим, что первый домашний матч Интер Майами проведет 14 марта. Соперником флоридцев будет Лос-Анджелес Геалкси.
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