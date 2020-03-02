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Інтер Маямі програв у першому офіційному матчі в своїй історії – Вела фантастичним голом засмутив Бекхема

10:09 461 Читать на русском
Інтер Маямі програв у першому офіційному матчі в своїй історії – Вела фантастичним голом засмутив Бекхема
Карлос Вела створив черговий шедевр / AS

У першому турі регулярного сезону МЛС Інтер Маямі на виїзді поступився Лос-Анджелесу.

МЛС, 1 тур

Лос-Анджелес – Інтер Маямі – 1:0

Гол: Вела, 44.

Бекхем підтвердив, що контактував з Мессі та Роналду стосовно їхнього переходу в Інтер Маямі

Клуб з Флориди, співвласником якого є Девід Бекхем, дебютував у МЛС в матчі проти Лос Анджелеса. Героєм зустрічі став мексиканський нападник Карлос Вела, який наприкінці першого тайму красивим ударом перекинув голкіпера після ефектного сольного проходу.

Зазначимо, що перший домашній матч Інтер Маямі проведе 14 березня. Суперником флоридців буде Лос-Анджелес Гелаксі.

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