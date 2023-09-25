МЛС-2023

Орландо Сіті – Інтер Маямі – 1:1

Голи: Макгвайр, 66 – Руїс, 52

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Інтер Маямі без своїх зірок (Мессі, Альби та Бускетса) втримав нічию з Орландо Сіті, який у турнірній таблиці Східної конференції йде другим. Перший тайм минув без голів, а по перерві Руїс вивів "чапель" вперед: Мартінес увірвався у штрафний лівим флангом і з гострого кута пробив, голкіпер у падінні зачепив сферу, яка відскочила до гондураського півзахисника. Добити у порожні ворота було справою техніки. За 15 хвилин господарі відігрались: курйозний відскок від захисника і Макгвайр з близької відстані влучно пробив поміж ніг кіперу маямців. Цей гол став останнім у матчі.

Нічия знову опустила Інтер на передостанню сходинку турнірки – після 29 матчів у команди 32 очки.

Український захисник Сергій Кривцов провів на полі один тайм і став одним з найкращих, заробивши від SofaScore за свою гру міцні 7 бала. За 45 хвилин наш співвітчизник зробив 24 доторки до м'яча, оформив 2 виноси і 1 блокування, став переможцем у повітряній дуелі і вдало віддав 2 з 2-х довгих пасів, один раз втратив м'яч, а точність його передач склала 95%.

До слова, у ніч з середи на четвер, 28 вересня, Кривцов і Ко зіграють у фіналі Кубка США проти Динамо Х'юстон. Саме з цим, очевидно, була пов'язана відсутність на полі зірок і лише один тайм українця – в МЛС у цьому сезоні ловити вже нічого, тому вся ставка на кубковий турнір.