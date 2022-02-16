Интер в рамках первого матча 1/8 финала принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Интер – Ливерпуль начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO".

Интер – Ливерпуль: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Нерадзурри" вернулись в плей-офф ЛЧ после 10 лет отсутствия. Стилистически и статистически миланцы демонстрируют тот же футбол, что и при Антонио Конте, хотя в некоторых аспектах Симоне Индзаги сделал Интер даже лучше – в частности, тактически коллектив стал более гибким. Впрочем, "змеям" очень не повезло с жребием, ведь они наткнулись на одного из сильнейших соперников.

Ливерпуль по всем атакующим метрикам входит в топ-3 команд Европы, а к матчу в Милане мерсисайдцы подошли совсем без кадровых потерь. Тем не менее, Юрген Клопп несколько удивил стартовым составом, оставив в запасе Матипа и доверив место в полузащите Эллиота.

Интеру же не могут помочь Барелла, Корреа и Весино. К счастью для хозяев, от повреждения успел восстановиться Бастони, попавший в старт.

Стартовые составы

Интер: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони – Дюмфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Мартинес, Джеко

Запасные: Кордац, Раду, Гальярдини, Санчес, Раноккия, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан, Саньялли, Карбони, Кайседо

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Эллиот, Фабинью, Алькантара – Салах, Жота, Мане

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Цимикас, Диас, Ориджи, Матип

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