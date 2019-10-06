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Интер – Ювентус: онлайн-трансляция матча

21:41 291 Читати українською
Интер – Ювентус: онлайн-трансляция матча
Интер – Ювентус: онлайн-трансляция матча 6 октября 2019

Интер принимает Ювентус в матче 7-го тура чемпионате Италии 2019/20. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

17’ Лаутаро Мартинес
 
Пауло Дибала 4’
4’ Пауло Дибала
17’ Лаутаро Мартинес

Матч и онлайн-трансляция Интер – Ювентус стартовал в 21:45. Обе команды являются лидерами чемпионата Италии – "нерадзурри" набрали максимальные 18 очков, а у туринцев на 2 пункта меньше. Таким образом текущее Дерби Италии является не только громкой вывеской, но и настоящей битвой за место на верхушке турнирной таблицы Серии А.

Интер – Ювентус: поединок станет самым кассовым в истории Серии А

Посреди недели Ювентус и Интер провели матчи Лиги чемпионов – команда Антонио Конте уступила Барселоне на Камп Ноу, а "Старая синьора" разбила Байер.

Интер – Ювентус: стартовые составы

Интер: Ханданович – Годин, Де Врей, Шкриняр – Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа – Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Раноккия, Димарко, Бастони, Гальярдиниі, Весино, Лазаро, Борха Валеро, Бираги, Кандрева, Политано, Эспозито

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Пьянич, Хедира, Матюйди – Бернардески – Роналду, Дибала

Запасные: Пинсольо, Буффон, Ругани, Демираль, Рэмзи, Джан, Рабьо, Бентанкур, Игуаин

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Италия Интер Интер Интер - Ювентус Ювентус Ювентус
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