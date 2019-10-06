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Інтер – Ювентус: онлайн-трансляція матчу

21:41 346 Читать на русском
Інтер – Ювентус: онлайн-трансляція матчу
Інтер – Ювентус: онлайн-трансляція матчу 6 жовтня 2019

Інтер приймає Ювентус в матчі 7-го туру чемпіонаті Італії 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

17’ Лаутаро Мартінес
 
Пауло Дибала 4’
4’ Пауло Дибала
17’ Лаутаро Мартінес

Матч та онлайн-трансляція Інтер – Ювентус стартував о 21:45. Обидві команди є лідерами чемпіонату Італії – "нерадзуррі" набрали максимальні 18 очок, а в туринців на 2 пункти менше. Таким чином поточне Дербі Італії є не лише гучною вивіскою, а й справжньою битвою за місце на верхівці турнірної таблиці Серії А.

Інтер – Ювентус: поєдинок стане найкасовішим в історії Серії А

Посеред тижня Ювентус та Інтер провели матчі Ліги чемпіонів – команда Антоніо Конте поступилася Барселоні на Камп Ноу, а "Стара синьйора" розбила Байєр.

Інтер – Ювентус: стартові склади

Інтер: Хандановіч – Годін, Де Врей, Шкріняр – Д'Амброзіо, Барелла, Брозовіч, Сенсі, Асамоа – Лукаку, Мартінес

Запасні: Паделлі, Раноккія, Дімарко, Бастоні, Гальярдіні, Весіно, Лазаро, Борха Валеро, Бірагі, Кандрева, Політано, Еспозіто

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Бонуччі, Де Лігт, Алекс Сандро – П'яніч, Хедіра, Матюйді – Бернардескі – Роналду, Дибала

Запасні: Пінсольо, Буффон, Ругані, Деміраль, Ремзі, Джан, Рабйо, Бентанкур, Ігуаїн

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