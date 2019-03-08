"Інтер хотів придбати Мессі та Іньєсту", – екс-президент міланського клубу Моратті

Колишній президент Інтера Массімо Моратті відзначився черговою гучною заявою.

"Ми помітили Мессі ще на чемпіонаті світу до 18 років. Мої скаути повернулися з Барселони і розповіли мені про його проблеми зі здоров'ям і про прихильність Лео до каталонського клубу. Я вирішив залишити цю ідею з Мессі. Клянуся, в Барселоні про нього піклувалися як батько турбується про сина.

Іньєста розповів про свої тренерські амбіції

Невдалі трансфери? В якомусь сенсі це Іньєста. У випадку з ним нам навіть не вдалося дійти до переговорів з гравцем. Я зустрівся з керівництвом Барселони, Інтер тоді перебував на економічному підйомі. Я говорив з каталонцями про багатьох футболістів, але як тільки я згадав Іньєсту, їхнє ставлення радикально змінилося. Я міг би зробити будь-яку пропозицію, але все було б марно. Вони б ніколи його не продали", – цитує Моратті Goal.

Нагадаємо, Ліонель Мессі та Андрес Іньєста в підсумку стали живими легендами Барселони.

Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналом