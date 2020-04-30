Интер хочет получить огромную сумму и игрока Барселоны за Лаутаро – Конте уже выбрал фаворита для обмена

Барселона и миланский Интер продолжают искать вариант трансфера Лаутаро Мартинеса, оптимальный для обоих клубов.
Аргентинского форварда хотят видеть на Камп Ноу, а Интер не прочь его отпустить, однако хочет получить достойную компенсацию за своего игрока.
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По информации AS, "нерадзурри" готовы включить в соглашение игрока Барселоны, но в то же время стремятся получить значительную доплату. Речь идет о 90 млн евро (клаусула в контракте Лаутаро составляет 111 млн).
Отмечается, что обмен будет возможен, только если Антонио Конте даст свое согласие на обмен. Главный тренер Интера пока заинтересован только в одной кандидатуре – специалист хочет видеть в своей команде правого защитника каталонцев Нелсона Семеду. Также рассматриваются варианты с Хуниором Фирпо и Эмерсоном.
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