Інтер хоче отримати величезну суму і гравця Барселони за Лаутаро – Конте вже обрав фаворита для обміну

Барселона та міланський Інтер продовжують шукати варіант трансферу Лаутаро Мартінеса, оптимальний для обох клубів.

Аргентинського форварда хочуть бачити на Камп Ноу, а Інтер не проти його відпустити, однак хоче отримати гідну компенсацію за свого гравця.

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За інформацією AS, "нерадзуррі" готові включити в угоду гравця Барселони, але водночас прагнуть отримати значну доплату. Йдеться про 90 млн євро (клаусула в контракті Лаутаро складає 111 млн).

Зазначається, що обмін буде можливий, тільки якщо Антоніо Конте дасть свою згоду на обмін. Головний тренер Інтера наразі зацікавлений лише в одній кандидатурі – фахівець хоче бачити у своїй команді правого захисника каталонців Нелсона Семеду. Також розглядаються варіанти з Хуніором Фірпо та Емерсоном.

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