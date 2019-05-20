Интер готовит обмен звездами с Манчестер Юнайтед – в соглашении фигурируют любимцы Моуринью

Миланский Интер не покидает надежд подписать форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку и готовит новое предложение для английского гранда.

"Нерадзурри" не хотят платить полную стоимость бельгийского гренадера и нашли вариант с обменом, сообщает FCInterNews.

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Интер готов отдать за Лукаку 30 млн евро плюс атакующий полузащитник Иван Перишич, который давно находится в сфере интересов манкунианцев. По информации издания, реализация этого плана имеет несколько целей: подписать форварда, который нравится вероятному наставнику Интера в новом сезоне Антонио Конте, сэкономить деньги на другие трансферы и выполнить обещание перед хорватом, который давно хотел перебраться в АПЛ.

В сезоне 2018/19 Иван Перишич провел 33 матча в Серии А, в которых забил 8 мячей. В то же время Ромелу Лукаку сыграл 32 матча в Премьер-лиге и забил 12 голов.

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