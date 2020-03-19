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Интер может заменить Лаутаро Мартинеса Обамеянгом – он тоже кандидат на переход в Барселону

00:15 10 Читати українською
Интер может заменить Лаутаро Мартинеса Обамеянгом – он тоже кандидат на переход в Барселону
Пьер-Эмерик Обамеянг / официальный сайт АПЛ

Миланский Интер рассматривает вариант с приглашением форварда лондонского Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.

Габонец будет призван заменить Лаутаро Мартинеса на Джузеппе Меацца, утверждает Calciomercato.

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На аргентинца охотится испанская Барселона, поэтому "нерадзурри" изучают на рынке варианты замены своего форварда. Обамеянг уже 10 сезонов подряд демонстрирует свой бомбардирский талант и тоже находится в шорт-листе "блаугранас", поэтому может стать идеальным вариантом для миланцев. Также Интер якобы якобы имеет интерес к Тимо Вернеру, Габриэлю Жезусу и Антони Марсьялю.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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