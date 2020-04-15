Барселона остановила переговоры с Интером по Мартинесу

Один из самых громких потенциальных трансферов лета под угрозой срыва.
Каталонский гранд приостановил диалог с миланцами о трансфере форварда Интера Лаутаро Мартинеса, сообщает Sky Sport Italia.
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Причиной этому стал коронавирус, который значительно уменьшил финансовые возможности Барсы. "Нерадзурри" хотели получить за свою звезду больше 100 млн евро. В нынешних условиях эта сумма для каталонцев является неподъемной.
Напомним, в текущем сезоне Серии А Лаутаро провел 22 матча, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.
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