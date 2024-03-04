Интер и Дженоа играют 4 марта в 27-м туре Серии А 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Интер – Дженоа стартует 4 марта в 21:45 на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. На момент начала игры Дженоа занимает 12 место турнирной таблицы (33 очка). Интер мчится к Скудетто – у команды Симоне Индзаги 69 пунктов и 12 баллов отрыва от Ювентуса. "Нерадзурри" пребывают в фантастической форме – победная серия Интера насчитывает 11 матчей во всех турнирах.

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Последней командой, которая отбирала очки у лидера Серии А, была как раз Дженоа. В конце декабря 2023 года подопечные Альберто Джилардино сыграли с Интером вничью 1:1. С тех пор "нерадзурри" выиграли все свои поединки.

Руслан Малиновский не попал в стартовый состав "грифонов" и оказался в запасе. В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник сборной Украины сыграл за Дженоа 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Еще одну передачу Малиновский отдал в Кубке Италии.

Где смотреть матч Интер – Дженоа? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Интер – Дженоа:

Интер:

Дженоа: