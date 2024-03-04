Інтер і Дженоа грають 4 березня в 27-му турі Серії А 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Інтер – Дженоа стартував 4 березня о 21:45 на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані. На момент початку гри Дженоа посідає 12 місце турнірної таблиці (33 очки). Інтер мчить до Скудетто – у команди Сімоне Індзагі 69 пунктів і 12 балів відриву від Ювентуса. "Нерадзуррі" перебувають у фантастичній формі – переможна серія Інтера налічує 11 матчів у всіх турнірах.

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Останньою командою, яка відбирала очки в лідера Серії А, була якраз Дженоа. Наприкінці грудня 2023 року підопічні Альберто Джилардіно зіграли з Інтером внічию 1:1. Відтоді "нерадзуррі" виграли всі свої поєдинки.

Руслан Маліновський не потрапив до стартового складу "грифонів" і опинився в запасі. У поточному сезоні чемпіонату Італії півзахисник збірної України зіграв за Дженоа 23 матчі, забив 3 голи та віддав 1 асист. Ще одну передачу Маліновський віддав у Кубку Італії.

Де дивитися матч Інтер – Дженоа? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Інтер – Дженоа:

Інтер:

Дженоа: