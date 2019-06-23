Інтер дає 90 млн євро за Пепе – Атлетіко може перехопити лідера Лілля

Вінгер французького Лілля потрапив до сфери зацікавлень міланського Інтера. Також на нього претендує мадридський Атлетіко.

"Нерадзуррі" запропонували за івуарійця 90 млн євро включно з бонусами. Про це повідомляє France Football.

Харт може опинитися в Ліллі

Пепе повинен підсилити атакувальну лінію Інтера, який наприкінці сезону 2018/19 ледь не втратив місце в зоні Ліги чемпіонів. Думка вінгера щодо можливого трансферу наразі невідома. Також у боротьбу за лідера атак "догів" нібито готовий увімкнутися мадридський Атлетіко, який шукає заміну Антуану Грізманну.

У минулому сезоні Ніколя Пепе в Лізі 1 провів 38 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 14 результативних передач.

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