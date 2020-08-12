Интер – Шахтер: Тайсон оценил шансы команд на выход в финал Лиги Европы

"Чрезвычайно важно хорошо подготовиться к следующему поединку. Интер – великолепная, очень сильная команда, и будет очень сложно. Нам необходимо быть готовыми, как никогда.

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Но мы и ехали сюда не для того, чтобы отдыхать. Все игроки, конечно же, мечтают попасть в финал. К этой цели мы и будем идти. Думаю, в матче нет фаворитов. Встречаются две крепкие команды, и победить может каждый. Настраиваемся на сложное противостояние", – цитирует Тайсона официальный сайт "горняков".

Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву. В другом полуфинале Лиги Европы сыграют Манчестер Юнайтед и Севилья.

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