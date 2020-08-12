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Интер – Шахтер: Палкин назвал условия, при которых дончане имеют шанс выйти в финал Лиги Европы

21:13 - Читати українською
Интер – Шахтер: Палкин назвал условия, при которых дончане имеют шанс выйти в финал Лиги Европы
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор "горняков" убежден, что команда Луиша Каштру способна обыграть Интер и выйти в финал ЛЕ 2019/20.

 

"Для меня игра с Базелем была крайне важной. Болельщики говорят, что мы должны проходить Базель, мы обязаны это сделать и т.д. Когда все говорят в таком русле, на тебя давит большая ответственность. Ее нужно оправдать. Эта ответственность обязывала нас проходить Базель.

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Полуфинал с Интером? Эксперты говорят, что фаворитом этой пары является Интер. Возьмите их команду во главе с Лукаку, а на замене Санчес и Эриксен... Я хочу сказать, что это топ-команда. Накануне этой игры наша команда что-то изменит в тактических моментах. Если мы сохраним целостность игры и фокус, то у нас есть все шансы пройти Интер", – рассказал Палкин в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву. В другом полуфинале Лиги Европы сыграют Манчестер Юнайтед и Севилья.

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