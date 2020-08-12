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Інтер – Шахтар: Тайсон оцінив шанси команд на вихід у фінал Ліги Європи

22:47 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Тайсон оцінив шанси команд на вихід у фінал Ліги Європи
Тайсон у матчі з Базелем / ФК Шахтар

Бразильський вінгер не зміг назвати фаворита півфінального поєдинку Ліги Європи, у якому суперником Шахтаря стане міланський Інтер.

 

"Надважливо добре підготуватися до наступного поєдинку. Інтер – чудова, надзвичайно міцна команда, і буде дуже складно. Нам необхідно бути готовими, як ніколи.

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Але ми й їхали сюди не для того, щоб відпочивати. Усі гравці, звісно ж, мріють потрапити до фіналу. До цієї мети ми й прямуватимемо. Гадаю, в матчі немає фаворита. Зустрічаються дві міцні команди, і перемогти може кожна. Налаштовуємось на складне протистояння", – цитує Тайсона офіційний сайт "гірників".

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. В іншому півфіналі Ліги Європи зіграють Манчестер Юнайтед і Севілья.

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Ліга Європи Інтер - Шахтар Тайсон Шахтар Шахтар Інтер Інтер
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