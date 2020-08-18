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Интер – Шахтер: Instat назвал лучших игроков в составе обеих команд

08:54 - Читати українською
Интер – Шахтер: Instat назвал лучших игроков в составе обеих команд
Интер – Шахтер – 5:0 / ФК Шахтер

Статистический ресурс подвел итоги полуфинального противостояния Лиги Европы между миланцами и дончанами (5:0).

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Самым полезным игроком еврокубкового матча Интер – Шахтер по оценкам InStat стал нападающий "черно-синих" Ромелу Лукаку, сообщает издание Zbirna.com.

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Бельгиец в этом поединке записал на свой счет дубль и отдал результативную передачу. Рейтинг эффективности его игры составил 438 баллов.

Наивысшую оценку среди игроков Шахтера получил полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко – 290 баллов. За 90 минут он выполнил 96 ТТД с браком 10%, выиграл семь единоборств из девяти, совершил восемь перехватов и семь подборов. В тройку лучших футболистов "горняков" вошли также Додо (278 баллов) и Тайсон (276 баллов).

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги Европы "оранжево-черные" с разгромным счетом уступили вице-чемпиону Италии (0:5) и не смогли пробиться в финал турнира.

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Интер Интер Интер - Шахтер Лига Европы Шахтер Шахтер Ромелу Ромелу Лукаку Тайсон Додо Тарас Тарас Степаненко
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