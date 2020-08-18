Интер – Шахтер: Instat назвал лучших игроков в составе обеих команд

Самым полезным игроком еврокубкового матча Интер – Шахтер по оценкам InStat стал нападающий "черно-синих" Ромелу Лукаку, сообщает издание Zbirna.com.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Бельгиец в этом поединке записал на свой счет дубль и отдал результативную передачу. Рейтинг эффективности его игры составил 438 баллов.

Наивысшую оценку среди игроков Шахтера получил полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко – 290 баллов. За 90 минут он выполнил 96 ТТД с браком 10%, выиграл семь единоборств из девяти, совершил восемь перехватов и семь подборов. В тройку лучших футболистов "горняков" вошли также Додо (278 баллов) и Тайсон (276 баллов).

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги Европы "оранжево-черные" с разгромным счетом уступили вице-чемпиону Италии (0:5) и не смогли пробиться в финал турнира.

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