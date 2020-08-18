toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Інтер – Шахтар: Instat назвав найкращих гравців у складі обох команд

08:54 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Instat назвав найкращих гравців у складі обох команд
Інтер – Шахтар – 5:0 / ФК Шахтар

Статистичний ресурс підбив підсумки півфінального протистояння Ліги Європи між міланцями та донеччанами (5:0).

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Найкориснішим гравцем єврокубкового матчу Інтер – Шахтар за оцінками InStat став нападник "чорно-синіх" Ромелу Лукаку, повідомляє видання Zbirna.com.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Бельгієць у цьому поєдинку записав на свій рахунок дубль і віддав результативну передачу. Рейтинг ефективності його гри склав 438 балів.

Найвищу оцінку серед гравців Шахтаря отримав півзахисник збірної України Тарас Степаненко – 290 балів. За 90 хвилин він виконав 96 ТТД з браком 10%, виграв сім єдиноборств з дев'яти, здійснив вісім перехоплень і сім підбирань. До трійки найкращих футболістів "гірників" увійшли також Додо (278 балів) і Тайсон (276 балів).

Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "помаранчево-чорні" з розгромним рахунком поступились віце-чемпіону Італії (0:5) і не змогли пробитись у фінал турніру.

Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ

blog_ava
Інтер – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
00:52
5728
Теги
Шахтар Шахтар Інтер Інтер Інтер - Шахтар Ліга Європи Ромелу Ромелу Лукаку Тайсон Додо Тарас Тарас Степаненко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
40
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?