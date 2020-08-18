Інтер – Шахтар: Instat назвав найкращих гравців у складі обох команд

Найкориснішим гравцем єврокубкового матчу Інтер – Шахтар за оцінками InStat став нападник "чорно-синіх" Ромелу Лукаку, повідомляє видання Zbirna.com.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Бельгієць у цьому поєдинку записав на свій рахунок дубль і віддав результативну передачу. Рейтинг ефективності його гри склав 438 балів.

Найвищу оцінку серед гравців Шахтаря отримав півзахисник збірної України Тарас Степаненко – 290 балів. За 90 хвилин він виконав 96 ТТД з браком 10%, виграв сім єдиноборств з дев'яти, здійснив вісім перехоплень і сім підбирань. До трійки найкращих футболістів "гірників" увійшли також Додо (278 балів) і Тайсон (276 балів).

Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "помаранчево-чорні" з розгромним рахунком поступились віце-чемпіону Італії (0:5) і не змогли пробитись у фінал турніру.

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