Интер обыграл Рому в рамках 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Жозе Моуринью привез Рому на Сан-Сиро, имея более чем трехмесячную серию без поражений в чемпионате. Однако Интеру в нынешнем сезоне "волки" исключительно проигрывают, сегодняшний вечер не стал исключением.

Интер в чемпионском стиле одолел Рому и опередил Милан на вершине Серии А

Миланцы уже на старте второго тайма имели комфортное преимущество в три мяча, потому без проблем довели дело до победы. Теперь именно Интер возглавляет турнирную таблицу и имеет все шансы завоевать свое юбилейное 20-е Скудетто.