Интер – Рома – 3:1 – видео голов и обзор матча
22:00 - Читати українською
Интер обыграл Рому в рамках 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
30’ Дензел Дюмфрис
40’ Марцело Брозович
52’ Лаутаро Мартинес
Генрих Мхитарян 85’
30’ Дензел Дюмфрис
40’ Марцело Брозович
52’ Лаутаро Мартинес
85’ Генрих Мхитарян
Жозе Моуринью привез Рому на Сан-Сиро, имея более чем трехмесячную серию без поражений в чемпионате. Однако Интеру в нынешнем сезоне "волки" исключительно проигрывают, сегодняшний вечер не стал исключением.
Интер в чемпионском стиле одолел Рому и опередил Милан на вершине Серии А
Миланцы уже на старте второго тайма имели комфортное преимущество в три мяча, потому без проблем довели дело до победы. Теперь именно Интер возглавляет турнирную таблицу и имеет все шансы завоевать свое юбилейное 20-е Скудетто.
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